Bob Dylan, a sus 84 años, ingresó a un estudio de grabación para volver a trabajar en un nuevo álbum, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores de todas las generaciones.

El influyente artista, célebre por su capacidad para reinventarse y por un legado que abarca más de seis décadas, demuestra que su creatividad está intacta. Este regreso, confirmado por Parade, se produce casi cinco años después de su último álbum de canciones originales.

Grabación. Para este regreso al mundo discográfico, Dylan eligió White Lake Studios, en Colonie, Nueva York, donde inicia una nueva etapa de su carrera. Su anterior trabajo, “Rough and Rowdy Ways”, lanzado en 2020, obtuvo elogios de la crítica internacional y marcó un hito al ser su primer álbum de material inédito en varios años.

De acuerdo con la publicación, la permanencia del artista en la industria y su afán de explorar territorios musicales inéditos consolidan su estatus de figura en constante evolución. Que vuelva a grabar a esta edad reafirma la particularidad de su legado artístico y su búsqueda de innovación.

GIRAS. Lejos de limitarse al trabajo de estudio, Dylan mantiene su rutina de presentaciones en vivo. En paralelo a su nuevo proyecto, participa en el Outlaw Music Festival Tour, compartiendo escenario con Willie Nelson en diferentes ciudades de Estados Unidos. Las fechas están programadas hasta mediados de septiembre, lo que evidencia el vigor y la entrega del músico ante públicos de diferentes generaciones.

Recitales

Bob Dylan tiene previsto trasladarse al Reino Unido y Europa para ofrecer conciertos durante el otoño de 2025.