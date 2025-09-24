La agrupación peruana Adammo volverá a los escenarios este 19 de diciembre con un concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, luego del reencuentro que marcó su regreso tras 14 años.

Ezio Oliva, Renzo Bravo, Diego Ubierna y Nicholas Cáceres prometen un espectáculo cargado de nostalgia y los éxitos que marcaron a toda una generación, entre ellos “Sin miedo”, “Algún día”, “En tus sueños” y “Hoy quiero”.

El show tendrá una duración aproximada de dos horas, donde la banda busca revivir las emociones de sus seguidores que acompañaron su trayectoria musical y que continúan vigentes.

La preventa de entradas inicia este jueves 25 de septiembre a las 10 a. m. a través de la plataforma Joinnus, con un 20 % de descuento hasta agotar stock. Los precios son: zona Platinum S/160, zona Vip S/96 y zona General S/52.