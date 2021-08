Tras conocer que Magaly Medina apoyó en su programa a la exchica reality Michela Elías al enterarse que sufre de depresión, Aída Martínez no dudó en arremeter contra la conductora de televisión por haberla criticado cuando ella contó en su momento que padecía de depresión post-parto.

“Así que tratas de ignorantes a las personas que no entienden de depresión, entonces tú eres una. Eres la más hipócrita de la televisión. Porque cuando yo conté que estaba teniendo una depresión post parto, tú no me apoyaste, me denigraste y me dijiste que me hago la víctima”, dijo Aída Martínez en sus historias de Instagram.

Aída Martínez arremete contra Magaly Medina en sus redes sociales. (Video: Instagram)

Asimismo, la exchica reality le pidió que practique lo que predica con todos por igual y que no solo apoye a quienes a ella le convenga.

“Señora, entonces practica lo que predicas, usa esas palabras para todas las mujeres que hemos tenido depresión. Te voy a llamar ignorante de la depresión, porque eres contraproducente. La gente se da cuenta como quieres tratar como marionetas a todos”, agregó Aída Martínez.

Además, la modelo arequipeña le pidió a sus seguidores en las redes sociales que dejen de apoyar el programa ‘Magaly TV: la firme’, pues con ese rating es Magaly Medina quien “se llena los bolsillos de dinero”.

“Yo quiero desenmascararla. Vengo con todos mis ovarios bien puestos para desenmascararla. No entiendo cómo gente por un poco de dinero, fama, están dispuestos a tirar su reputación al piso e ir y sentarse en ese programa”, sentenció Aída Martínez.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza llora al dar sus descargos en ‘Esto es Guerra’

Rosángela Espinoza llora al dar sus descargos