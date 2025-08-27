Aldo Miyashiro reveló en el podcast ‘Chauca con Ch’ varios detalles de su relación con la actriz Gia Rosalino.

“ Mis cuatro hijos comparten con Gia, hemos viajado todos juntos a México, la pasamos muy bien ”, señaló.

Asimismo, el conductor de televisión indicó que en una cena hicieron oficial su relación con los padres de Rosalino.

“ Mira, solo unos amigos míos sabían de la relación, igual pasaba con ella ”, sostuvo.

“ Nos fuimos de viaje y estábamos nadando en un río, ella comenzó a grabar, pero no se dio cuenta de que era un vivo y mucha gente se enteró ”, agregó.

“ Luego de eso, pues hablamos de hacer una cena para conversar con sus papás. Sabíamos todo lo que iban a comentar de nuestra relación, pero decidimos ir para adelante y aquí estamos ”, concluyó el presentador de ‘Habla, Chino’.

Aldo Miyashiro revela cómo conquistó a Gia Rosalino: “Nunca pensé estar con alguien menor”

Aldo Miyashiro se pronunció sobre su relación con con quien mantiene una diferencia de edad cercana a los 20 años. El conductor de televisión señaló que, en el pasado, solía relacionarse con mujeres mayores que él y que nunca se imaginó comenzar una relación con alguien menor.

“Gia (Rosalino) es una chica muy especial. Nunca pensé estar con alguien menor que yo, pero se dio de una manera inesperada“, declaró a Trome.

“Siempre he estado con mujeres mayores o de mi edad. Por eso cuando empezamos tenía miedo al qué dirán y se lo dije“, añadió.

Al ser consultado sobre cómo logra conquistar a mujeres tan atractivas, Miyashiro destacó que la clave está en la actitud.

“En una reunión tuvimos un acercamiento (¿Fuiste con todo?) No soy de dar el primer paso, espero que me hagan el juego de luces“, sostuvo.

Posteriormente, el actor contó que su novia Gia mantiene una buena relación con sus hijos.