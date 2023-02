Alejandra Baigorria, Paloma Fiuza y Michelle Soifer fueron invitadas al programa “Mande quien Mande” para hablar de su recorrido en los programas reality y no dudarin de comentar sobre los nuevos participantes de ‘Esto es Guerra’.

Todo inició cuando la ‘Carlota’ le preguntó: “¿Alguien de aquí siempre se cambia la edad con roche?”. Rápidamente, Michelle acusó a la novia de Said Palao. “Cuántos años hemos compartido camerín y hasta ahora no sé su verdadera edad”, expresó la cantante.

Tras ello, Alejandra desmintió estar avergonzada de su edad y recalcó que tiene 34 años bien puestos. En ese sentido, comparó el rendimiento de sus compañeras con el de los nuevos ingresos al reality y manifestó que no pueden ganarles, pese a ser menores que ellas. “ Han entrado chibolitas de 20 y no le ganan a Paloma (Fiuza), a nadie ”, expresó.

Alejandra Baigorria sobre su pasado rechazo a Mario Irivarren: “No voy a engañar sus sentimientos”

La ex participante de “Esto Es Guerra” Alejandra Baigorria reveló si se arrepentía del rechazo que tuvo, en el pasado, hacia los sentimientos de Mario Irivarren.

Cabe mencionar que en el desaparecido programa reality ‘Combate’, hubieron rumores sobre un posible romance entre la empresaria y el modelo. Sin embargo, se supo recientemente, por parte del mismo chico reality, que su amor no fue correspondido.

Este viernes 17 de febrero en ‘Mande Quien Mande’, la pareja de Said Palao señaló sentirse segura de que hizo lo correcto. “No, obviamente que no porque tenemos una muy buena amistad, hemos seguido teniendo una buena amistad”, indicó.

“Fuimos amigos, lo quise, me pareció un chico A1 y, en verdad, yo no voy a engañar sus sentimientos ni los míos, simplemente cuando se propuso por ahí algo, se pusieron las cosas en claro y listo, pero no dejo de pensar que es un chico increíble y que se merece una chica A1″, agregó Baigorria.

