El Poder Judicial declaró fundada la demanda de Monique Pardo contra América TV y GV Producciones por la caída que sufrió en el programa ‘El Artista del Año’ en 2021, señalando que la caída pudo haberse prevenido. Sin embargo, la defensa de la vedette anunció que apelará la decisión.

“Luego de visualizar las imágenes, el juzgado determinó que no es posible concluir que la caída de la demandante (Monique Pardo) se deba a su propia culpa. Todo lo contrario, se podía prever que podía sufrir una caída desde la plataforma. Los demandados (el canal y la productora) no lograron acreditar que se le indicó a la bailarina, como medida de seguridad, que no se pusiera de pie durante toda la presentación” , señaló el abogado Jorge Marín.

El accidente ocurrió durante una coreografía en la que Monique era el personaje central. La sentencia sostiene que la falta de advertencias claras y medidas de seguridad propició la caída, pues no era razonable que la artista permaneciera sentada durante toda la presentación.

La indemnización fijada por el juez fue de 30 mil soles por daño moral y 287.76 soles por gastos médicos, monto que la defensa considera “irrisorio”.

“En otros países, este tipo de daño se podría calcular en millones. Aquí solo se ha contemplado un monto mínimo, sin considerar los ingresos que mi patrocinada dejó de percibir en eventos y presentaciones”, explicó el abogado, anunciando la apelación.