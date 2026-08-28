Armando Machuca vuelve a la pantalla grande con “Separada, pero nunca sola”, comedia en la que interpreta a un carismático guía de turismo de un resort ubicado en la selva peruana.

El actor destacó la libertad que tuvo para construir su personaje y compartir escenas con Emilia Drago y Joaquín de Orbegoso.

“Ha sido un regalo reencontrarme con compañeros, conocer gente nueva y sentir la confianza de Ani para jugar, divertirme y aceptar mis propuestas. Me siento acogido y valorado”, comentó.

El rodaje en Tarapoto, San Martín, también representó una experiencia personal para Machuca, quien resaltó el entorno natural y la participación de artistas de la región.

La producción tuvo su avant premiere en Cinerama Tarapoto, donde Machuca llegó junto a Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso, Nicolás Galindo y Ximena Palomino.

El elenco arribó en mototaxi y compartió con los asistentes antes de la proyección de la película, que también muestra paisajes de la región como la catarata de Ahuashiyacu y la Laguna Azul.

Durante la presentación, Machuca invitó al público a acudir a las salas desde el día del estreno.

“Separada, pero nunca sola”, protagonizada por Emilia Drago, llegará a los cines a nivel nacional con una historia que combina humor, emociones y nuevos comienzos.