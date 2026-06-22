Bacilos, una de las agrupaciones más emblemáticas del pop latino, confirmó su regreso a Lima para ofrecer un concierto especial el próximo 18 de septiembre en Costa 21.

El grupo liderado por Jorge Villamizar interpretará canciones que se han convertido en clásicos de la música en español, entre ellas “Mi primer millón”, “Caraluna”, “Tabaco y Chanel”, “Pasos de Gigante” y “Perderme Contigo”. A lo largo de su trayectoria, Bacilos ha cosechado reconocimiento internacional gracias a su propuesta que fusiona pop, folk, rock y ritmos latinos.

La agrupación cuenta con una exitosa carrera respaldada por millones de discos vendidos y diversos reconocimientos, incluidos premios Grammy y Billboard.

El esperado reencuentro con sus seguidores peruanos contará con una producción de primer nivel y un recorrido por los éxitos que han acompañado distintas generaciones.

La preventa de entradas se realizará los días 25 y 26 de junio a través de Teleticket, con un 15 % de descuento para clientes que paguen con tarjetas del Banco Falabella.