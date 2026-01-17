Como parte de su gira Debí tirar más fotos, Bad Bunny ofreció el viernes el primero de sus dos conciertos en Lima ante un Estadio Nacional lleno.
Durante el espectáculo, el cantante protagonizó un lapsus al mencionar a Chile en lugar de Perú, lo que generó sorpresa e incomodidad entre los asistentes.
El error ocurrió al inicio del segmento conocido como La Casita, cuando el artista apareció en escena usando una casaca de la Selección Peruana de Fútbol y, al dirigirse al público, hizo referencia al país que había visitado previamente antes de llegar a Lima.
Pese al impasse, Bad Bunny retomó el control del show, reiteró menciones a Perú y uno de sus músicos interpretó El cóndor pasa, gesto que fue aplaudido por el público.
Te puede interesar
- Beauty By Josh y el arte de reflejar la esencia puertorriqueña en el ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’
- Mi Mejor Enemiga: Karina y Timoteo debutan en el cine con comedia peruana
- Bad Bunny enciende Lima con su primer concierto de 2026 en el Estadio Nacional (FOTOS)
- Agresión a Samahara Lobatón: Bryan Torres consigue abogado y este rechaza “presión mediática”
- Chuwi, la banda que abre los shows del “DTMF World Tour” de Bad Bunny: “Es un honor y una posición a la que no todo el mundo llega”