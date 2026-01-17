Como parte de su gira Debí tirar más fotos, Bad Bunny ofreció el viernes el primero de sus dos conciertos en Lima ante un Estadio Nacional lleno.

Durante el espectáculo, el cantante protagonizó un lapsus al mencionar a Chile en lugar de Perú, lo que generó sorpresa e incomodidad entre los asistentes.

El error ocurrió al inicio del segmento conocido como La Casita, cuando el artista apareció en escena usando una casaca de la Selección Peruana de Fútbol y, al dirigirse al público, hizo referencia al país que había visitado previamente antes de llegar a Lima.

Pese al impasse, Bad Bunny retomó el control del show, reiteró menciones a Perú y uno de sus músicos interpretó El cóndor pasa, gesto que fue aplaudido por el público.