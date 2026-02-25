Camila Diez Canseco reveló que vive uno de los momentos más especiales de su vida. La hija del popular Brad Pizza confesó que se encuentra enamorada y que mantiene una relación sólida, basada en valores y objetivos en común.

“Estoy en una etapa muy bonita de mi vida, estoy enamorada y la persona que me acompaña comparte conmigo los mismos valores, principios y visión de vida. Siento que tengo una relación muy linda y madura; que me da mucha paz. Además, me apoya mucho en el aspecto laboral”, señaló.

Debut como empresaria

En paralelo a este buen momento personal, la joven administradora también marca un hito en el plano profesional al debutar formalmente como empresaria. Camila lidera un ambicioso proyecto orientado al entretenimiento familiar en el sur de Lima, con el que busca consolidar su participación dentro del negocio.

“Estoy feliz, ansiosa y muy entusiasmada porque he podido hacer realidad un gran proyecto para la cadena Rústica, con el lanzamiento de ‘Rústica Granjita Pachacamac’, que presenta una temática familiar”, agregó.

El proyecto lleva por nombre ‘Rústica Granjita Pachacamac’ y ya abrió sus puertas desde el sábado 14 con una fiesta que contó con la participación de La Primerísima, Las Doradas y Orquesta. El domingo 15 se realizará el show ‘Carnavales con amor’ con la orquesta N’Samble y Brayam Kamus. El local está ubicado en la avenida Manuel Valle, en Pachacámac (ex Granjita del Arriero).