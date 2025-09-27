Este sábado 27 de setiembre, falleció la recordada primera actriz Camucha Negrete. Su familia confirmó la lamentable noticia, además, pidieron respeto en estos momentos tan difíciles.

A los 80 años, falleció la actriz de televisión y cine peruano, quien llevaba meses delicada de salud, según sus familiares.

Cabe recordar que su nieta, Paula Mejía, compartió anteriormente su preocupación por el estado de salud de la artista.

“Ella está muy delicada actualmente y obviamente con los ánimos bajos en casa. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor”, señaló.

De acuerdo con sus familiares, la artista permaneció bajo estrictos cuidados médicos hasta sus últimos días debido a un avanzado cáncer de hígado que deterioró su salud en los últimos meses.

“ Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento . Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día “, se lee en el comunicado compartido.

En ese sentido, la familia de Camucha Negrete pidió a sus seguidores recordarla por su legado en la televisión y el teatro peruano, también piden privacidad para despedirla en la intimidad.

“ Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento ” , manifestaron.

Mediante las redes sociales, familiares de Camucha Negrete confirmaron su muerte | Foto: Instagram