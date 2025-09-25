Lima se prepara para recibir a uno de los referentes más influyentes de la música electrónica. El legendario DJ británico Carl Cox llegará a la capital el domingo 16 de noviembre para protagonizar el Carl Cox – Sunset Open Air, un evento que se realizará en el Paradiso – Club Cultural Deportivo Lima (Chorrillos).

Con más de 30 años de trayectoria, Carl Cox es considerado un ícono global del techno y el house. Su nombre está ligado a momentos históricos como su actuación en el Love Parade de Berlín ante un millón de personas, sus shows en las Pirámides de El Cairo y en Central Park, Nueva York, así como su residencia de 15 años en Space Ibiza, donde consolidó un verdadero templo del clubbing mundial.

El formato Sunset Open Air propone un encuentro único con la música: al aire libre y acompañado de la energía de un atardecer frente al mar limeño. En esta edición, el evento contará con un lineup de DJs por anunciar y marcará la primera vez que Paradiso abre su carpa para un espectáculo de estas características.

La producción está a cargo de Vastion Group y Masterlive, dos compañías que unen fuerzas por primera vez en Perú para ofrecer una experiencia de estándar internacional. Según los organizadores, se trata de un paso clave en la consolidación del país como destino relevante en el mapa global de la música electrónica.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 26 de septiembre a las 10 a.m. en Teleticket, con precios desde S/130. Además, los clientes de Banco Falabella podrán acceder a un 15% de descuento con tarjetas CMR o débito.

