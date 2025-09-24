Magaly Solier atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. El último martes 23 de setiembre fue hospitalizada en Huanta, Ayacucho, luego de sufrir una grave intoxicación que requirió un lavado gástrico para salvarle la vida.

El subgerente de Seguridad Ciudadana de Huanta indicó que la alerta se produjo tras la llamada de la madre de Solier, quien la encontró convulsionando en su vivienda. Gracias a un vecino, el Serenazgo la trasladó de inmediato al hospital, donde los médicos lograron estabilizarla.

“El diagnóstico oficial lo determinarán los médicos”, indicó el funcionario.

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina manifestó su preocupación por la situación de la actriz, recordando que no es la primera vez que enfrenta episodios críticos.

“Magaly Solier, no sabíamos de ella hace bastante tiempo. Ya habíamos hecho muchas notas sobre los problemas que atravesaba con la bebida y los conflictos con el padre de sus hijos”, manifestó la “Urraca”.

Medina recordó que Solier perdió la custodia de sus hijos luego de las denuncias de abandono y descuido: “Ella estaba alejada de sus hijos porque así lo determinaron las autoridades. Eso fue probado y la tutela pasó a sus padres”.

Con un tono preocupado, la periodista expresó: “ Esperemos que Magaly Solier se recupere, pero no solo de este lavado gástrico. Creo que ella debería tomar un tratamiento largo y consciente para salir de este tormento en el que siempre ha transcurrido su vida ”.

Posteriormente, Magaly lamentó que una artista que fue considerada una promesa del cine peruano, gracias a sus papeles protagónicos en producciones de alcance internacional, haya caído en el anonimato.

“ Después de haber protagonizado algunos papeles importantes, ha desaparecido en el anonimato. Es una tristeza enorme ver cómo una artista de su talla está ahora en esta situación ”, finalizó.