Hace algunos días, Rodrigo González comentó que Cathy Sáenz regresaría a Latina. Por ese motivo, la popular Mamacha decidió pronunciarse para disipar las dudas que se generaron en las redes sociales.

Sáenz afirmó no está enterada de lo que dice o hace Rodrigo González, ya que no ve su programa, pues está enfocada en otro proyectos.

“No veo su programa, recién me estoy enterando cuando dice lo de ‘chusca’, si es que se refiere a mí... pero no estoy haciendo nada de lo que dice. No tengo nada que decir”, comentó.

July Naters respalda a Cathy Sáenz

En conferencia de prensa, la productora July Naters señaló que el espectáculo virtual Patakultural se estrenará este 5 de diciembre, entre 8 y 9 de la noche, con la presencia de Monserrat Brugué, más conocida como ‘Monchi’.

Naters contó que se asoció con Cathy Sáenz para realizar este espectáculo y le brindó su total respaldo ante las críticas de sus detractores.

“ Desde que hago televisión, 97 y 98, soy un ser extraño porque realizo, pero no lo consumo. No veo a Magaly Medina hace mucho tiempo y mucho menos al otro chico que me mencionas. La verdad es que nunca lo he visto. Sé lo que vive Cathy, pero yo conozco a una persona talentosa como artista, humorista y no solo como productora, directora de arte y de proyecto”, comentó.

