Christian Thorsen agradece las muestras de apoyo tras su lucha contra el cáncer de próstata: “Halagador, dan ganas de no rendirse”

Christian Thorsen reveló que fue detectado con cáncer de próstata e incluso los médicos lo desahuciaron, pues le dieron solo 36 meses de vida.

Según los doctores que le dieron este diagnóstico, fue porque la enfermedad hizo metástasis extendiéndose a otras partes de su cuerpo.

En una entrevista para Día D, el actor dio detalles de las decisiones que tomó para luchar contra este mal y al parecer, le están dando resultados positivos, por lo que ve con optimismo su pronta recuperación.

En ese sentido, mostró su agradecimiento por lo mensajes de aliento de todas las personas que le tienen cariño, con estas acciones siente más fuerzas de salir adelante en su tratamiento.

“ Estoy aquí sentando y creo que se puede ayudar a mucha gente, por el cariño que he recibo de la gente que quiero y me quiere, es tan halagador. La verdad que potencia, te da ganas de enfrentar la vida, de no rendirte ”, manifestó Thorsen.

Además, contó que su tratamiento novedoso llamado ‘Múerdago’, le ha dado esperanzas de vida. Al empezarlo, su enfermedad ha retrocedido según los exámenes que se realizó.

“Me hicieron otra tomografía hace dos meses y me dijeron que habían como cicatrices, como que había habido algo y ya no hay. En hueso no tengo”, expresó.

“Lo que te estoy diciendo es que me siento muy bien, hago deporte, que estoy casi al 100% a mi nivel”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO