Los éxitos que marcaron a toda una generación volverán a sonar en el sur del país. Chyno y Nacho fueron confirmados como los artistas estelares de un gran concierto que se realizará el próximo 27 de agosto en Tacna, en el marco de las actividades por el aniversario de la Ciudad Heroica.

El reconocido dúo venezolano llegará con un repertorio que incluirá algunas de sus canciones más populares, entre ellas “Mi Niña Bonita”, “Andas en mi Cabeza”, “El Poeta” y “Tu Angelito”. Su presentación promete reunir a miles de fanáticos en una noche cargada de música, baile y recuerdos.

El espectáculo formará parte de FERITAC 2026, evento que busca congregar a familias, turistas y visitantes en una celebración que combinará entretenimiento, cultura, gastronomía y diversas actividades para todos los públicos.

Las entradas para este esperado concierto estarán disponibles en Joinnus en preventa del 25 al 30 de julio, o hasta agotar stock.