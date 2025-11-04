Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez a sus 47 años, según reveló “Magaly TV: La Firme”. La última hija del exfutbolista tiene 7 meses de nacida.

El popular “Bombardero de los Andes” vive una nueva etapa de su vida con su actual pareja de nombre Helen, tras su separación con Karla Salcedo, con quien mantuvo un matrimonio por 20 años y fruto de ello, tuvo 3 hijos.

Actualmente, Pizarro mantiene una relación con una joven peruana que dejó su vida en Florida para instalarse en Múnich, Alemania, donde convive con él y su nueva familia. La noticia acaba de salir a la luz, ya que el exfutbolista siempre ha sido muy discreto respecto a su vida privada.

En 2022, Magaly Medina reveló que Claudio Pizarro y Karla Salcedo estarían atravesando una separación, presentando diversas evidencias que respaldarían dicha versión.

En esa ocasión, el programa de la ‘Urraca’ señaló que desde su aniversario número 22, celebrado en 2021, la pareja no había vuelto a mostrarse públicamente. También advirtió que ambos habían dejado de seguirse en redes sociales y que no habrían compartido juntos celebraciones importantes como la Navidad.

Desde entonces, el ‘Bombardero de los Andes’ ha optado por mantener un perfil discreto y continuar su vida en Europa, mientras que Karla Salcedo ha sido vista en diversas ocasiones en Lima.