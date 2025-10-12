Christian Martínez Guadalupe, conocido como “Cri Cri”, se presentó en el programa “Ponte la cola” y comentó que su relación con Jefferson Farfán se rompió luego de que el exfutbolista no creyera en la inocencia de su primo.

“Yo tuve un temor siempre, pero por poder. La justicia viendo las pruebas y todo, mi inocencia lo dije del día uno. Vieron todos los exámenes y yo no estoy en esa escena no existo. No sé por qué me señalan”, expresó.

El popular “Cri Cri” fue consultado sobre cómo se sentiría si vuelve a encontrarse con la “Foquita”.

“ Para mí va a ser algo que voy a evitar, obviamente va a ser complicado para mí, yo no voy a tener un acercamiento con él. El cariño le tengo, le va a quedar toda la vida, seguro hasta el momento que me vaya ”, sostuvo.

En ese sentido, Christian Martínez afirmó que no odia a su primo, pese a todo lo ocurrido en los últimos meses.

“ No lo odio. Puedo decir ahora, por todo lo que me entero, él como que ya dejó el caso, directamente él (¿Quién está detrás del caso?) Ella, la familia de ella ”, refirió.

Por su lado, el abogado de “Cri Cri” respondió si solicitarían una reparación civil por las acusaciones contra su patrocinado.

“Es lo que correspondería, pero es algo que ellos van a tener que conversar, para nosotros poder accionar legalmente porque al final la decisión la tienen ellos. Legalmente, tendría que corresponder”, anunció el letrado Eduardo Medina.