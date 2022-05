Dalia Durán señaló que Mario Irivarren aún está a tiempo de buscar ayuda profesional luego que el exintegrante de realities reconoció que tiene problemas con el control de su ira y que no trató bien a Vania Bludau.

“Me sorprende escuchar ese tipo de comentarios sobre Mario, pero nadie sabe lo que pasa. En estos casos es mejor recibir ayuda y si tiene por ahí un tema emocional o de conducta, que no esté bien, que lo trate con especialistas, está a tiempo”, explicó la cubana al anunciar el lanzamiento del grupo Latinos con Ítalo Vivar.

Luego que Vania Bludau confirmara haber sido víctima de maltratos físicos por parte de Mario Irivarren, el exintegrante de “Esto es Guerra” rompió su silencio y se presentó en el programa “Amor y Fuego” para responder las acusaciones de su expareja.

Aunque negó en todo momento haber agredido a la modelo físicamente, el ex ‘Combatiente’ sí reconoció que tiene problemas para controlar sus emociones.

“Soy una buena persona que tiene un pequeño gran problema, porque se manifiesta en situaciones aisladas, y que cuando se manifiesta es que pierdo el control de mis emociones y de mis impulsos. (¿Tienes un tema con la ira?) Se puede decir que sí”, señaló el exchico reality.

Irivarren agregó que es consciente que tiene un carácter bastante difícil, y que este tipo de reacciones ha llevado a que busque ayuda profesional.

“Yo cuando me molesto grito. Cuando yo traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico y grito, lo cual está pésimo, lo vuelvo a decir, a mí no me gusta para nada y por eso es que ahora llevo terapia”, señaló el influencer.

