Deysi Araujo expresó su malestar por el trato que recibe de la junta directiva del edificio donde reside, luego de que se le notificara, mediante una carta notarial, la prohibición de ingresar a las áreas comunes.

La bailarina afirmó que la situación la ha afectado emocionalmente y que el caso ya está siendo manejado por su defensa legal.

“Estoy harta, lo de la carta notarial colmó mi paciencia y a la vez siento tristeza por el daño que me están haciendo. Todo está en manos de mi abogado”, declaró. Añadió que, desde que llegó al inmueble, ha sentido actitudes discriminatorias y que, a su criterio, buscan incomodarla para que deje el lugar.

Ante este escenario, Araujo señaló que está considerando vender su departamento ubicado en San Isidro. Indicó que los conflictos constantes con sus vecinos y las restricciones impuestas influyeron en esta decisión, pese a que adquirió la vivienda con expectativas positivas.

“Fui a la comisaría de San Isidro a poner la denuncia. En el edificio donde vivo tengo problemas nuevamente; me han prohibido pisar cualquier tipo de área común. Eso es ilegal, soy propietaria y pago 600 soles mensuales de mantenimiento y estoy al día con mis pagos” , expresó la bailarina para Trome.

También explicó que la medida estaría vinculada a una deuda ajena a ella y sostuvo que incluso se ha restringido el acceso de su hijo a espacios como la piscina y el gimnasio.