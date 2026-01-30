En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González reveló que Jefferson Farfán habría ganado en última instancia el juicio que mantenía contra Melissa Klug por un presunto incumplimiento del contrato de confidencialidad pactado entre ambas partes.

“Se dispone, a requerido la parte demandada, cumplir con el pago de la suma de... ¿Pero para cumplir con el pago de esta suma qué hay que vender? ¡300 mil dólares! Por concepto de penalidad ha ordenado sentencia confirmada emitida, bajo apercibimiento de ser declarada judicial morosa” , expresó el popular Peluchín.

Según comentó el conductor, Farfán evitó pronunciarse públicamente sobre este proceso legal, al igual que Melissa Klug, quien actualmente se encuentra enfocada en resolver los problemas que atraviesa su hija Samahara Lobatón.

Cabe mencionar que, en redes sociales, el futbolista se ha mostrado activo y ha compartido imágenes de su último viaje, donde aparece tomando agua de coco y acompañado de sus hijos.