Catherine O’Hara, actriz de amplia trayectoria en cine y televisión, falleció a los 71 años, de acuerdo con información difundida por la revista Glamour y el medio TMZ, que citaron a fuentes con conocimiento directo.
La intérprete alcanzó gran notoriedad por su papel como Kate McCallister en las dos primeras entregas de Mi pobre angelito.
También fue ampliamente reconocida por encarnar a Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, producción en la que participó a lo largo de 80 episodios y que marcó una etapa clave de su carrera.
O’Hara destacó además en el cine con títulos de estilo mockumental como Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003).
Su filmografía incluye la película original Beetlejuice y su reciente secuela Beetlejuice Beetlejuice, así como una participación en la segunda temporada de The Last of Us, donde interpretó a una terapeuta de la comunidad de Jackson.
Su trabajo más reciente fue en la serie The Studio, de Apple TV+, donde actuó junto a Seth Rogen, papel que le valió una nominación al premio Emmy.
