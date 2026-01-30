La Chola Chabuca regresa a las pantallas con el estreno del ‘Reventonazo del Verano’, marcando el inicio de una nueva temporada con una propuesta enfocada en el humor, la música y el entretenimiento familiar.

En la antesala del estreno, la conductora destacó el enfoque del programa y el compromiso con su audiencia.

“Regresamos con las pilas cargadas en este 2026 con el ‘Reventonazo del verano’, una opción llena de humor y música para que el público disfrute en casa. Lo que buscamos en esta temporada es renovar nuestro compromiso con la gente, pues nos ha respaldado todo el 2025 y seguiremos haciendo cada semana un programa mejor”, expresó.

Para este inicio de temporada, el espacio contará con la participación del grupo Corazón Serrano, que se prepara para celebrar un nuevo aniversario, así como la presencia de los conductores de ‘Mande quien mande’: Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y Erick Elera. Además, se realizará un homenaje a la agrupación ‘Los Shapis’ por su trayectoria musical.

Como parte de las novedades, la producción anunció el lanzamiento de un nuevo reality para elegir a la chica del Reventonazo y a un nuevo comediante que se integrará al elenco.

El casting se realizará este sábado desde las 11 de la mañana en las instalaciones de América Televisión, en Santa Beatriz.

El espacio televisivo se emitirá este sábado 31, a las 8 de la noche, por la señal de América Televisión.