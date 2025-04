Dua Lipa ha confirmado su tan esperado debut en Perú con un concierto en el Estadio San Marcos el 25 de noviembre de 2025. Esta presentación forma parte de la etapa latinoamericana de su exitosa gira mundial Radical Optimism Tour, que incluirá ocho fechas en los principales estadios de Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México.

El tour, que ha cautivado al mundo con una producción de ensueño, un escenario dinámico y visuales vibrantes, ha sido aclamado por la crítica desde su inicio en Melbourne, Australia. Medios como el Herald Sun lo han descrito como “una alegre mezcla de éxitos absolutos, un show de luces imparable y deslumbrantes cambios de vestuario”, mientras que Rolling Stone Australia le otorgó cuatro estrellas y lo calificó como “un triunfo”.

Las entradas para el concierto del 28 de noviembre en el estadio San Marcos estarán disponibles, vía Ticketmaster en las siguientes fechas:

Preventa para fans del artista: Lunes 7 de abril a las 10 a.m. (hora local).

Preventa VISA: Martes 8 de abril a las 10 a.m. hasta el jueves 10 de abril a las 9:59 a. m. (48 horas).

Venta general: Jueves 10 de abril a las 10 a. m. (hora local).

PREVENTA VISA:

Los titulares de tarjetas Visa de Interbank tendrán acceso exclusivo a una preventa especial de 2 días para comprar entradas antes del público general, además de la oportunidad de vivir experiencias innovadoras de clase mundial. Visa e Interbank anunciarán próximamente promociones, iniciativas y actividades dirigidas a los fanáticos de la música y seguidores de Dua Lipa en los cinco países de Sudamérica.

Como parte de su recorrido mundial, Dua Lipa ha ofrecido actuaciones inolvidables con invitados sorpresa como Troye Sivan, Kevin Parker de Tame Impala y Vance Joy. Además, ha sorprendido a sus seguidores con versiones en vivo de icónicos temas locales en cada país, incluyendo Highway to Hell de AC/DC, Torn de Natalie Imbruglia y Can’t Get You Out Of My Head de Kylie Minogue.

El Radical Optimism Tour celebra el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, que debutó en el puesto n.º 1 en 12 países. En el Reino Unido, se convirtió en el debut más grande de una artista femenina británica en 2024 y logró la mayor cantidad de ventas en su primera semana para una artista femenina del Reino Unido desde 2021. En EE.UU., alcanzó el n.º 1 en la lista Top Album Sales de Billboard y el n.º 2 en el Billboard 200, marcando la mejor semana de ventas en la carrera de Dua.

Con una trayectoria imparable, Dua Lipa ha conquistado los escenarios más icónicos del mundo, incluyendo su actuación estelar en el Pyramid Stage de Glastonbury y en Austin City Limits. Ahora, con su llegada a Lima, promete ofrecer un espectáculo inolvidable que hará vibrar a todos sus seguidores peruanos.