Edison Flores vive uno de los momentos más difíciles desde su retorno a Universitario de Deportes. El delantero no ha logrado destacar como en temporadas anteriores, y las críticas no han tardado en aparecer. Es así como el propio jugador sorprendió al hacer una honesta confesión sobre su estado emocional, revelando que los problemas de pareja y familiares han afectado significativamente su rendimiento en el campo.

El popular ‘Orejas’ admitió públicamente haber perdido la confianza en sí mismo y reveló que ha recurrido al apoyo de un psicólogo y un coach para afrontar este difícil periodo.

“ Estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Hace buen tiempo que la perdí. El tema familiar me quitó tranquilidad. Tengo ayuda externa con psicólogo y coach. Soy una persona común y corriente que a veces se siente triste. Estoy buscando mi paz ”, expresó en el programa Doble Punta.

Durante la entrevista, Pedro García intentó indagar si actualmente el futbolista convivía con sus hijas, a lo que Edison Flores respondió que no. Ante la pregunta sobre cómo está afrontando esta situación personal, el jugador admitió que todavía se encuentra en pleno proceso de superación.

“ Con ayuda externa. Pero ahora me siento bien, siento que estoy recuperando mi confianza. Tengo el piso para yo salir de este momento... La mente sobre piensa muchas cosas. A veces te juega bien y te juega mal. Me ha pasado de las dos ”, expresó.

Pese a las dificultades personales que enfrenta, Flores continúa siendo una pieza fundamental en el esquema del técnico Jorge Fossati, quien mantiene su confianza en la jerarquía del jugador, a pesar de la carga emocional que ha atravesado durante esta temporada.

“ Hoy te puedo decir que estoy encontrando mi tranquilidad, mi paz y eso es lo que quiero para mí. Lo más difícil ha sido no saber controlar la parte familiar con lo futbolístico. Todo se refleja. Cambias en varios aspectos de tu vida diaria ”, sostuvo.

