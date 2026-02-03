Durante la alfombra roja de la película Mi Mejor Enemiga, Nataniel Sánchez y Erick Elera protagonizaron un emotivo encuentro que no pasó desapercibido. Los actores se reconocieron de inmediato y se fundieron en un abrazo que captó la atención de todos los asistentes.
“Mi chata, mi chata”, expresó Erick Elera con una sonrisa, mientras Nataniel confesó conmovida: “Me he puesto a llorar (...). Es que, imagínate, hace tanto tiempo que no nos vemos, tres o cuatro años”.
Nataniel Sánchez y su etapa en Al fondo hay sitio
Durante el estreno de Mi Mejor Enemiga, Nataniel recordó que trabajar en Al fondo hay sitio fue una etapa “bellísima”.
“Fue una etapa bellísima. Lo bonito de trabajar juntos es la química y la confianza. Yo era la primera en carcajearme de los chistes que él proponía”, indicó la actriz para Trome.
