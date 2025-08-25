Gustavo Salcedo se pronunció para las cámaras de “Amor y Fuego” y afirmó que no engañó a Maju Mantilla, tras los diversos rumores que surgieron en varias plataformas sociales.

Según el empresario, la conductora de televisión y él mantendrían una buena relación de padres, pese a la separación que se dio a conocer el último 20 de agosto.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió Salcedo en su cuenta de Instagram.

Para las cámaras de “Amor y Fuego”, Gustavo Salcedo aseguró que no le fue infiel a Maju Mantilla, aunque muchos usuarios lo culpan tras el “ampay” del 2023, donde se le observa entrando a un hotel con otra mujer, identificada como Mariana de la Vega.

“ Siempre hemos tenido excelente relación (...) O sea si una pareja decide no estar juntos, ¿significa que hubo una infidelidad? “, es lo que declara el empresario en el adelanto del programa conducido por Rodrigo González.

TROME - Esposo de la conductora niega que su matrimonio haya terminado por una infidelidad. (Video: Amor y Fuego)

Maju Mantilla regresa a “Arriba mi gente” y pide respeto tras anunciar su separación

La conductora y exreina de belleza Maju Mantilla retomó este lunes la conducción del programa Arriba mi gente, luego de ausentarse algunos días tras confirmarse la separación de su esposo, Gustavo Salcedo. En su reaparición en pantalla, la ex Miss Mundo se dirigió brevemente a la audiencia para agradecer el apoyo recibido y pedir respeto en medio de la cobertura mediática.

“Estos días han sido complicados, para mi familia y para mí. Esto se suma a que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada. Como siempre me ha caracterizado, voy a enfrentar mis problemas de forma privada, sin exponerlos”, señaló durante la transmisión en Latina.

En otro momento, fue enfática al solicitar prudencia ante las especulaciones sobre su vida privada:

“Les pido que se dejen de suposiciones, especulaciones o juicios erróneos, porque no voy a hablar del tema. No lo voy a hacer. Solo quiero agradecerles su cariño y, sobre todo, su comprensión. Estamos aquí para seguir trabajando”.

De esta manera, Mantilla dejó claro que no brindará más declaraciones sobre su separación, al tiempo que reafirmó su compromiso con el programa matutino y con su audiencia.