Ethel Pozo contó que, cuando tenía 13 años, sintió ilusión por Bruno Pinasco, quien entonces tenía 19. La conductora recordó esta anécdota durante una conversación en el podcast ‘Sin más que decir’.

Según relató ante María Pía Copello e Israel Dreyfus, ambos se conocieron cuando trabajaban en América Televisión. Ella formaba parte del área de promociones y él ya conducía ‘Cinescape’. Aunque compartieron algunas salidas, Pozo aclaró que todo ocurrió de manera inocente y que nunca formalizaron una relación.

“En esa época me shippeaban con Bruno Pinasco. Fue una cosa infantil, pero yo creo que estaba ilusionada”, confesó la hija de Gisela Valcárcel.

La conductora también mencionó a Susana Umbert, exproductora de América TV, como la persona que empezó a relacionarlos en tono de broma. Sin embargo, el acercamiento terminó cuando ambos dejaron de trabajar juntos.

La intervención de Gisela Valcárcel

Pozo contó que su madre intervino después de notar que Pinasco había dejado de comunicarse con ella. Según recordó, Gisela conversó con Umbert y le pidió que no continuara promoviendo el supuesto vínculo entre los jóvenes.

“Mi mamá le dijo: ‘Susana, mejor no sigas este shippeo. Ambos siguen distintos caminos’”, relató durante el podcast.