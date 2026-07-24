Ezio Oliva y Karen Schwarz hablaron sobre su traslado a España, donde viven desde hace unos cuatro meses junto a sus dos hijas.

La pareja explicó que la decisión estuvo relacionada con experiencias personales que afectaron su tranquilidad familiar.

“Tuvimos una situación de extorsión. Nos mandaron fotos de la casa, del colegio y yo estaba en España. Mis hijas dejaron de ir al parque...”, contó al recordar lo ocurrido a inicios de 2026.

Además, Oliva indicó que los constantes viajes laborales que realizó desde 2023 también comenzaron a afectar la dinámica familiar, debido al tiempo que permanecía separado de sus hijas y de Karen Schwarz.

Por su parte, Schwarz contó que antes de aceptar la mudanza necesitó analizar el cambio desde distintos aspectos de su vida. La exconductora explicó que pidió tiempo para evaluar la decisión y finalmente optó por acompañar a su familia en esta nueva etapa.