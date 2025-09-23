El mundo de las artes escénicas en el Perú está de luto. Este martes se confirmó el fallecimiento del actor Hernán Romero, a los 83 años, tras una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión que marcó a generaciones de espectadores.

La noticia fue compartida por su hija, Patricia Romero, a través de sus redes sociales.

“Queridxs mixs, con mucha tristeza tengo que compartir con ustedes que mi magnífico padre nos ha dejado. Han sido días durísimos en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue. En cuanto tenga los detalles para que podamos despedirlo juntos, lo comunico por este medio. Se les quiere…”, escribió en Facebook.

Hernán Romero fue una de las figuras más versátiles de la escena nacional, reconocido tanto por su trabajo en telenovelas y películas como por su entrega al teatro, donde forjó gran parte de su carrera. Su voz inconfundible y su presencia escénica lo convirtieron en un referente para colegas y alumnos.

El anuncio de su partida ha generado múltiples muestras de pesar en el ámbito cultural y artístico, donde se le recuerda como un maestro, mentor y figura entrañable de la actuación peruana.

Los detalles sobre su velorio y despedida serán anunciados en las próximas horas por su familia.

