Francia e Inglaterra se medirán el sábado 18 de julio, a las 16:00 horas de Perú, por el tercer puesto del Mundial 2026. Ambos equipos llegan tras perder sus respectivas semifinales y deberán afrontar un último compromiso antes del descanso, en un escenario marcado por la frustración de haber quedado fuera de la lucha por el título.

La derrota inglesa fue especialmente dolorosa, pues estuvo en ventaja ante Argentina hasta el minuto 85, antes de que Enzo Fernández y Lautaro Martínez remontaran el marcador. Francia, por su parte, cayó 0-2 frente a España tras una actuación en la que no pudo controlar el juego.

“Nadie de estos jugadores, nadie de los jugadores franceses, quiere jugar en este partido”, declaró Thomas Tuchel.

Didier Deschamps también reconoció el impacto de la eliminación francesa. “Hay mucha decepción. Los jugadores están destrozados porque teníamos muchas aspiraciones”, declaró el técnico francés después de la derrota contra España el martes.

“Yo soy como los jugadores, tenía esa ambición y esa voluntad”. Ahora, ambos entrenadores deberán decidir si mantienen a sus principales figuras o dan minutos a futbolistas con menor participación en el torneo.