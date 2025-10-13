Giacomo Bocchio vivió una situación inesperada mientras grababa un video para su canal de YouTube junto a su esposa en el mercado San Camilo, en Arequipa.

Mientras grababa en el mercado San Camilo para mostrar los productos locales de Arequipa, Giacomo Bocchio se acercó a un puesto y tomó uno de los tubérculos en exhibición. En ese momento, la vendedora reaccionó y lo increpó por haber manipulado su mercadería.

Al notar que el exjurado de “El Gran Chef Famosos” sostenía uno de los tubérculos, la vendedora se lo quitó de las manos y, con evidente molestia, le reclamó: “ Joven, no se toca, se malogra. ¿Vas a pagar? ”.

La situación dejó Bocchio visiblemente sorprendido por unos segundos. Poco después, decidió retirarse del lugar, aunque antes pidió a su equipo que registrara todo lo ocurrido. Más tarde, le comentó a su esposa, Brenda Dávila: “ Me ha apretado el brazo, no ha sido cualquier cosa ”.

Pese al incómodo momento que vivieron en el mercado de Arequipa, Bocchio y su esposa conservaron la calma. No obstante, el chef expresó su pesar por la forma en que la vendedora reaccionó ante un posible cliente.

“ Nos acaban de maltratar. (...) La señora perdió una venta, pero sobre todo generó un ambiente incómodo, porque me ha agredido. Me ha dado unos golpes fuertes en el brazo. No tiene derecho a hacer eso ”, señaló el chef.