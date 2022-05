Giuliana Rengifo sorprendió en un avance del programa ‘Amor y Fuego’ al hablar aparentemente del notario Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

“¿Tú crees que el notario tiene la conciencia sucia?”, le preguntaron a Rengifo y ella respondió “Yo creo que sí”. Además aseguró que “ella es una víctima más”, refiriéndose a Magaly Medina.

“Habla de un hombre que no la menciona y se avergüenza, que es mi esposo, de alguna vez pues, haber tenido cualquier cosa menos una relación (con ella)”, manifestó la anteriormente Magaly Medina sobre Rengifo, quien en algún momento mantuvo un affaire con Alfredo Zambrano, esposo de Medina, cuando estos permanecían separados.

“Tú la que cantas, vales, que los hombres no te hayan valorado es porque tú no te valoras. Les estoy haciendo una reflexión, si alguna vez a las monas con metralleta que existe en la televisión, nadie las valoró, siempre fueron las segundonas o las amantes, no se desquiten conmigo”, señaló.

