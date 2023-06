Grupo Río y Pelo D’Ambrosio se unen en el evento ‘Rock and Folk’.

Considerados como de las bandas más importantes de la escena del rock peruano, Río regresa a los escenarios para brindar un concierto diferente. Esta vez será sobre el escenario del clásico y remodelado Teatro Canout de Miraflores este 30 de junio, espacio en donde podrán llevar su sonido a otro nivel.

A ellos se sumará otro artista que ha cosechado grandes éxitos como lo es Pelo D’Ambrosio y banda Pata Amarilla. En su repertorio cuenta con varias canciones que se han vuelto himnos como ‘Ay corazón’, ‘Alpaquitay’, ‘Cuando me acuerdo de ti’, ‘Maicito’, ‘Paloma triste’, ‘Y qué pasó’ y, por supuesto, ‘Lejos de ti’. Precisamente, hace poco menos de un mes brindó una entrevista en donde comentó que este tema puede tener más de 500 versiones en todo el mundo.

“Esta canción es melancólica. La hice en el momento más feliz de mi vida. A diferencia de otros compositores, yo no tengo problema en hacer un tema triste, estando alegre. O viceversa. Y no me baso en mi vida. Resumir una historia de amor en cuatro minutos es un lujo”, comentó en una entrevista para el diario El Comercio.

En el caso de Río, aprovechará esta velada para que sus seguidores puedan escuchar temas como ‘Carol Quiere un Viaje a Londres’, ‘Universidad’, ‘Televidente’, entre otros tantos. Llevan casi 40 años de trayectoria llevando su música por todo el Perú y llenando cada uno de los espacios que visitan.

Tanto el grupo Río como Pelo D’Ambrosio se unen para celebrar el evento “Rock and Folk”, el cual tiene como objetivo unir ambos géneros. Festiautor, productora a cargo de esta experiencia, indicó que las entradas ya están disponibles en la plataforma digital de Joinnus.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)