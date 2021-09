A través de una llamada telefónica, la hermana menor de Angie Jibaja, Cielo Liza, salió en defensa de Romina Gachoy y Jean Paul Santa María. Además, acusó a la “chica de los tatuajes” de mentir.

“Ella (Angie) siempre va a salir a mentir, pero no hay nada que podamos hacer”, comentó Cielo Liza a través de una llamada telefónica al programa “Amor y fuego”.

SUS HIJOS ESTÁN MOLESTOS CON ANGIE

La hermana de Angie también confirmó que los hijos de la modelo están molestos con su mamá por no firmarles la autorización para viajar a Uruguay: “Ella (su hija) está en su derecho de estar molesta”.

“Está molesta con su mamá, porque no les firmó la autorización, porque ella era la más ilusionada con irse a Uruguay”, expresó.

“Ellos (los niños) ya están grandes, ellos también se dan cuenta de las cosas que pasan. (…) Por el bienestar económico y familiar, permitiría ¿no? No se están yendo a China, se están yendo a Uruguay”, comentó.

DEFIENDE A JEAN PAUL

Cielo Liza comentó que, en el pasado, Jean Paul Santa María cometió varios errores, pero de esos mismo, aprendió para ser mejor padre.

“Yo no niego que Jean Paul fue un terrible padre, que las cosas comenzaron muy mal, yo soy testigo de todo lo que pasó, pero eso no quiere decir de que no haya madurado y que no esté criando bien a los niños ahora, que haya querido cambiar su vida para mejor [...] Está haciendo un buen trabajo de padre”.