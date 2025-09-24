Lima se prepara para vivir una noche irrepetible. El próximo sábado 27 de septiembre, tres íconos de la música nacional —RÍO, Mar de Copas y Pelo Madueño— se reunirán en un mismo escenario para ofrecer un espectáculo que quedará grabado en la memoria de varias generaciones.

El concierto, titulado Íconos, es una producción de On the Rock Concerts bajo el sello Rock Patrio y se realizará en el Centro de Convenciones Leguía (Av. Arequipa 834). Con aforo limitado, la velada está pensada como un viaje musical por décadas de historia, emociones y canciones que marcaron a miles de peruanos.

Con más de tres décadas en los escenarios, RÍO promete encender al público con clásicos como “Contéstame”, “Todo estaba bien” y “Lo peor de todo”, himnos que siguen vigentes tanto en la nostalgia como en los playlists digitales actuales.

Por su parte, Mar de Copas traerá su característico sello emocional con temas como “Suna”, “Un día sin sexo” y “Entre los árboles”, canciones que se han convertido en banda sonora de generaciones enteras.

El trío de leyendas se completa con Pelo Madueño, quien repasará lo mejor de su trayectoria solista y su paso por agrupaciones emblemáticas como Narcosis y La Liga del Sueño, además de presentar nuevas composiciones que confirman su vigencia y capacidad de reinvención.

Más que un espectáculo, Íconos se plantea como un homenaje a la música peruana que une recuerdos, presente y futuro en una sola noche.

Las entradas están disponibles en Ticketmaster: compra aquí.