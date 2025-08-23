Ivana Yturbe confirmó que celebrará su boda religiosa con el futbolista Beto da Silva en Maras, Cusco. La pareja ya había contraído matrimonio civil durante la pandemia, pero ahora prepara una ceremonia especial que incluirá rituales como el pago a la tierra.

En declaraciones recogidas por Magaly TV La Firme, la modelo adelantó que la celebración se extenderá por tres días y que esperan reunir a unas 200 personas. “La fecha es en junio (del 2026). El próximo año no hay Mundial, para que los amigos de Beto, a los que queremos mucho y con los que hemos compartido, puedan estar presentes”, señaló.

Yturbe detalló que lucirá dos vestidos diseñados por Marilia Alfaro y que planea ingresar a la iglesia acompañada de su madre y su abuela. Además, comentó que entre las canciones que no pueden faltar está Perfecta, de Miranda, uno de sus temas favoritos.

Sobre la posibilidad de recurrir a canjes, la modelo reconoció que ya ha recibido propuestas, pero aclaró que busca mantener la celebración en un tono especial. “Vamos a ver... Ya me han contactado. Pero quiero algo bonito, íntimo”, precisó.