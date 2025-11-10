Este lunes, Janet Barboza y Carloncho protagonizaron un tenso momento en la última edición de “América Hoy”, cuando la “Rulitos” le pidió al también locutor radial que opine sobre el enfrentamiento de Pamela Franco y Pamela López.

Todo se originó tras la difusión de un informe que mostraba las duras expresiones de la cumbiambera hacia la expareja de Christian Cueva, luego de que esta última hiciera un gesto de desagrado al ver una foto del futbolista.

“ Nadie puede vomitar en lo que ha comido y lo ha comido varias veces ”, expresó Franco a la prensa.

Al oír esas declaraciones, Janet Barboza invitó a Carloncho a compartir su opinión sobre la actitud de su amiga.

“ Yo sobre este tema prefiero no opinar, sé que me traen para opinar, pero esto no... cualquier cosa que diga va sonar parcializado... Pamela es amiga mía, ha trabajado conmigo ”, manifestó el conductor.

Barboza expresó su asombro por la reacción de su invitado: “ Eso no es profesional Carloncho, yo acá he dejado a muchas personas de lado, Marisol no quiere saber ni de mi nombre porque he tratado de ser justa y objetiva y creo que te corresponde esta mañana hacer lo propio... ”.

“ Todo va sonar que voy a justificar... Siempre hay un efecto respuesta. Qué quieres que te diga Janet, que Pamela Franco está equivocada... Janet dime lo que quieres que diga y yo lo repito ”, expresó Carloncho evidentemente fastidiado.

“No me digas que un hombre de tu trayectoria tiene miedo a la crítica... No, yo no quiero que digas nada, quiero que digas lo que piensas como conductor, productor, como un hombre de este oficio”, sostuvo Janet.

“Te estoy diciendo que lo que diga puede sonar parcializado”, reiteró el locutor radial.

Luego, Ethel Pozo intervino en la discusión y le pidió a Carloncho que dé su punto de vista sobre este altercado.

“Lo que pienso en este caso es que lógicamente al hacer una arcada con la que actualmente es tu pareja, te va a causar molestia, entonces siempre hay un efecto y respuesta. Lo que ha sucedido es la respuesta de Pamela Franco, que Pamela Franco esté equivocada, también. Lo que se hubiera hecho en este caso es evitar este tipo de enfrentamientos con la que es mamá de los hijos de tu actual pareja. Para mí es un tema complicado, ambas equivocadas y para mí más que Pamela esté buscando show, la que necesita un poco de tribuna es la señora Pamela López que como ya no puede hablar de Cueva, de repente un poquito quiere estar en la pomada con esto”, señaló Carloncho.