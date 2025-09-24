Jean Paul Strauss reconoció que ha cometido muchos errores a lo largo de su vida, pero aseguró que todo cambió cuando conoció a Dios.

“Quizás no lo van a entender, pero el día que mi padre partió, ese día, hace ocho años, conocí a Dios y todo en mí cambió, me perdoné para vivir en paz”, declaró el cantante a Trome.

Tras ser consultado por su guarda alguna rencilla cuando lo mencionan por su relación con Janet Barboza, Strauss dijo: “ Claro que duele, pero aprendí a lidíar y guardar silencio, que es lo más sabio ”.

“ Si revisas, en los últimos diez años no vas a encontrar ningún comentario mío, a todos les deseo lo mejor para que puedan encontrar la paz en sus vidas ”, añadió.

Janet Barboza confiesa que tuvo un romance con Rafael Cardozo

Janet Barboza sorprendió al revelar que tuvo un romance con Rafael Cardozo, a quien conoció cuando él tenía 19 años y recién había llegado al Perú. La popular ‘Rulitos’ indicó que fue parte importante de su vida en ese momento y recordó que incluso protagonizaron un videoclip juntos.

“Yo fui antes que Cachaza (Carol Reali) en su vida”, comentó Barboza a la Chola Chabuca, señalando además que mantiene comunicación con el exchico reality a través de WhatsApp.

Durante la conversación, la conductora de América Hoy también contó que ha recibido “más de diez cartas notariales” por los comentarios que realiza en televisión.

Barboza reconoció que se ha sometido a cirugías estéticas a lo largo de los años. “Yo lo que tengo son retoquitos”, aseguró, mencionando que se ha realizado procedimientos en la oreja, el mentón y la nariz.