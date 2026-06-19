El músico peruano Jeffry Fischman lanzó una nueva versión de “Invencible”, una de las canciones más representativas de su etapa en Libido.

El tema forma parte de “Sesiones desde Fisch Studios”, una serie de grabaciones en vivo que ya puede verse en las plataformas oficiales del artista.

La canción, publicada originalmente en el álbum Pop Porn de 2002, inaugura este proyecto que reúne a músicos cercanos a Fischman para ofrecer interpretaciones con un enfoque más cercano y espontáneo, alejadas de la intención de reproducir exactamente las versiones originales.

Sobre esta propuesta, el compositor explicó: “No quise volver a grabar estas canciones para mirar hacia atrás, sino para entender quién soy hoy. Son canciones que han crecido conmigo y que revelan nuevos significados con el tiempo”.

El lanzamiento coincide con una nueva etapa en la carrera del artista, quien recientemente presentó “Alejándome de Ti”, su primer sencillo como solista. Además, las sesiones sirven para dar a conocer oficialmente Fisch Studios, un espacio dedicado a la producción y desarrollo de proyectos musicales.