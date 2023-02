Jesús Barco confirmó que sí se casará con Melissa Klug, tras de mostrarse dubitativo en declaraciones para GoL Perú. El futbolista del Sport Boys confirmó que sí habrá matrimonio. “Estamos viendo la fecha para no chocar con el campeonato”, expresó.

“ Fue una broma, lamentablemente por ahí escogí una palabra que se malinterpretó ”, respondió Barco cuando le preguntaron por sus declaraciones en GOL Perú.

Asimismo, el deportista afirmó que junto a Melissa están buscando la fecha para la celebración, ya que una boda no se organiza de la noche a la mañana: “Estamos viendo la fecha para no chocar con el campeonato, hay que organizar... No es que de la noche a la mañana uno se va a casar”, expresó.

Reiteró que los planes de matrimonio se mantienen. “ Es una linda mujer, uno que la conoce sabe la clase de persona que es, la clase de mujer que es ”, agregó.

