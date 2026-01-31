Lima recibirá por primera vez a Jorge Enrique Abello, actor colombiano conocido por dar vida a Armando Mendoza en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

El artista ha confirmado su participación en el Día del Cómic Festival, que se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo y reunirá a seguidores del cómic, el anime, el cosplay y la televisión.

La presencia del actor ha despertado gran expectativa entre los fanáticos de la producción, considerada una de las más exitosas de la televisión latinoamericana.

“Yo soy Betty, la fea”, estrenada en 1999 y escrita por Fernando Gaitán, logró difusión internacional, fue adaptada en diversos países y mantiene vigencia en plataformas digitales.

El personaje de Don Armando se convirtió en uno de los más recordados de la historia por su evolución y su vínculo con la protagonista. La interpretación de Abello marcó a varias generaciones y consolidó al actor como una figura emblemática de la ficción televisiva en la región.

Durante el festival, Jorge Enrique Abello participará en actividades dirigidas al público, entre ellas sesiones de fotos, firma de autógrafos y un panel especial donde compartirá experiencias de la telenovela y su impacto en su trayectoria.