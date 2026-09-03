Del Barrio Producciones presentó “La vida que me robaste”, su nueva telenovela para América Televisión, que se estrenará el próximo martes 8 de septiembre y se emitirá después de “Al fondo hay sitio”.

La ficción está protagonizada por Karina Jordán, quien regresa a la televisión después de cuatro años, y Fiorella Díaz, que vuelve a la pantalla chica luego de participar en la película “Amando a Amanda”.

¿De qué trata “La vida que me robaste”?

La historia sigue a Mariana, una mujer que pasó diez años en prisión por una condena injusta. Al recuperar su libertad, regresa con la intención de reencontrarse con sus hijas y recuperar la vida que dejó atrás.

Sin embargo, durante su ausencia las niñas crecieron y su propia hermana terminó ocupando el lugar que ella dejó dentro de la familia. El retorno de Mariana modificará las relaciones construidas durante una década y la obligará a reconstruir el vínculo con sus hijas.

La producción parte de una idea original de Eduardo Adrianzén, tiene a Francisco Álvarez en la dirección y a Abel Enríquez como responsable de los guiones.

Mariana pasó diez años en prisión por una condena injusta. Cuando finalmente recupera la libertad, vuelve por sus hijas convencida de que podrá retomar la vida que dejó atrás.

Michelle Alexander destaca historias protagonizadas por mujeres

Michelle Alexander, directora de Del Barrio Producciones, explicó durante la presentación de la telenovela que la productora mantiene su apuesta por historias centradas en mujeres que enfrentan situaciones adversas e injusticias.

“Claro que sí, contamos historias de mujeres que se caen, que se levantan, que se enfrentan a retos, que se enfrentan a injusticias y que salen adelante”, señaló Alexander al referirse a las consultas sobre la presencia recurrente de historias de madres en sus producciones.

La realizadora también destacó el regreso de Karina Jordán a una producción de Del Barrio y la combinación de intérpretes de trayectoria con nuevos talentos.

Karina Jordán vuelve a la televisión

Karina Jordán encabezará el reparto interpretando a Mariana. Su participación representa su retorno a la televisión después de cuatro años.

Alexander destacó que hacía varios años que no trabajaba con la actriz y expresó su satisfacción por concretar su regreso a la pantalla de la mano de Del Barrio Producciones.

Fiorella Díaz compartirá los roles protagónicos. La actriz vuelve a la televisión después de su participación en la cinta “Amando a Amanda”.

¿Quiénes integran el elenco de “La vida que me robaste”?

El reparto incluye además a Nicolás Galindo, Mayella Lloclla, Rodrigo Sánchez Patiño, Milene Vázquez, Emilram Cossio, Gabriela Billoti, Claudio Calmet, Rocío Montesinos, Nicolás Osorio, Merly Morello y Vasco Rodríguez.

También participan María Grazia Polanco, Rodrigo López Silva, Elisa Costa, Valeria Pflucker, Julio César Pérez y Alessia Lambruschini.

“La vida que me robaste” se emitirá de lunes a viernes por América Televisión, después de “Al fondo hay sitio”.