Pamela López confirmó el inicio de una relación sentimental con Franco Portales durante una conversación en el podcast Vale Todo.
La revelación se produjo después de que ambos fueran captados besándose y abrazándose en un evento de reguetón, además de haber sido vistos juntos en una camioneta.
Ante la pregunta de la conductora sobre si Portales le había pedido que fuera su pareja, López respondió: “Oficialmente, pues si, él es mi novio”.
Luego, al ser consultada sobre qué le había contestado al productor musical, afirmó: “Pues que le voy a decir señora. Le dije, por supuesto que sí”.
La trujillana también fue consultada sobre aspectos de su relación con Portales, quien radica en Miami y es dos años menor que ella. López prefirió no brindar detalles y se limitó a señalar: “Recién somos novios, señora”.
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