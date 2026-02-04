El comunicador y comediante Luis Carlos Burneo anunció el lanzamiento de “La Habitación Secreta”, un nuevo formato escénico que combina stand up comedy, música en vivo y participación directa del público, con una propuesta inspirada en los late night shows y en experiencias más íntimas.

Burneo explicó que el proyecto representa un giro respecto a su trabajo digital y busca generar una conexión más cercana con los asistentes.

“De hecho, se me atribuye ser el primer youtuber peruano”, señaló al recordar sus inicios en una etapa previa al auge de las redes sociales y las plataformas actuales.

Sobre su trayectoria, el creador destacó la importancia de construir un estilo propio y mantener la constancia en los contenidos.

“El truco es hacerlo porque te encanta, porque en tu corazón sabes que lo harías gratis”, afirmó, al referirse a la sostenibilidad de los proyectos digitales y al vínculo con la audiencia.

El espectáculo se estrenará el martes 4 de marzo de 2026 a las 8:30 p. m. en La Tarima Café Concert, ubicado en Miraflores. Cada función contará con un artista musical invitado y las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.