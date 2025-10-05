El cantante puertorriqueño Luis Fonsi se encuentra disfrutando de unos días en el Cusco, donde aprovechó para visitar la imponente ciudadela inca de Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno.
A través de sus redes sociales, el intérprete de “Despacito” compartió varias fotografías de su recorrido, en las que se muestra admirando el paisaje y acompañado de su esposa, la modelo española Águeda López.
“Machu Picchu es especial”, escribió el artista en la descripción de una de las imágenes publicadas en Instagram.
Durante su estadía en el Cusco, Fonsi también compartió momentos junto al cantautor peruano Gian Marco, con quien mantiene una estrecha amistad y ha colaborado en diversas ocasiones.
Las publicaciones del cantante rápidamente se viralizaron y fueron celebradas por sus seguidores peruanos, quienes agradecieron el reconocimiento del artista a la riqueza cultural y natural del Perú.
TE PUEDE INTERESAR:
- Dirigente de transportistas: El gran problema para combatir el crimen es la filtración de la PNP
- Torneo Clausura: Sporting Cristal cayó 3-2 ante ADT en Tarma
- FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a hijos de Nicolás Maduro
- Cardenal Castillo: Papa León XIV dará mensaje a devotos del Señor de los Milagros el 19 de octubre
- Este es el balance de la corta gestión de Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia
- Kira Alcarraz: El rosario de cuestionamientos de la congresista de Podemos