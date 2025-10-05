El cantante puertorriqueño Luis Fonsi se encuentra disfrutando de unos días en el Cusco, donde aprovechó para visitar la imponente ciudadela inca de Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Despacito” compartió varias fotografías de su recorrido, en las que se muestra admirando el paisaje y acompañado de su esposa, la modelo española Águeda López.

“Machu Picchu es especial” , escribió el artista en la descripción de una de las imágenes publicadas en Instagram.

Durante su estadía en el Cusco, Fonsi también compartió momentos junto al cantautor peruano Gian Marco, con quien mantiene una estrecha amistad y ha colaborado en diversas ocasiones.

Las publicaciones del cantante rápidamente se viralizaron y fueron celebradas por sus seguidores peruanos, quienes agradecieron el reconocimiento del artista a la riqueza cultural y natural del Perú.