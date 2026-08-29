Magaly Medina reaccionó en su programa a las declaraciones de Gisela Valcárcel, quien había abierto la posibilidad de un encuentro entre ambas.

La conductora de TV recordó que durante años existieron intentos para acercarlas y cuestionó la forma en que ahora se plantea esta posibilidad.

La ‘Urraca’ también recordó una propuesta realizada años atrás por el productor Ney Guerrero para que ambas se reunieran por una causa benéfica. Según relató, Gisela no habría aceptado aquella invitación.

“Es tan doble cara que dice ‘sí, pero primero que venga a mi casa’. Así hemos estado durante años”, sostuvo.

Por su parte, Gisela Valcárcel había señalado que evaluaría una invitación de Magaly y planteó como alternativa recibirla en su propio espacio.

Estas declaraciones provocaron la respuesta de Magaly, quien expresó: “Me da cólera la gente hipocritona”.