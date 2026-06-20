Después de que Carol Reali, conocida como Cachaza, confirmara que está embarazada, Magaly Medina reveló información adicional sobre la brasileña y su relación con André Bankoff. Según la conductora, la futura madre tendría cinco meses de gestación.

Durante su programa, Medina expresó su satisfacción por el momento personal que vive la exchica reality junto al actor brasileño. Además, recordó que la pareja mantiene una diferencia de edad de nueve años, ya que ella tiene 35 años y él 44.

La presentadora también comentó que la relación avanzaría hacia una nueva etapa. “Me he enterado de muy buena fuente que pronto hay boda, ya se casan”, afirmó al referirse a los planes de la pareja.