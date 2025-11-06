Magaly Medina contó en la última edición de su programa que la hija de Christian Domínguez “se sintió muy mal” luego de asistir, junto a su madre, Melanie Martínez, a la audiencia judicial en la que ambos padres se reencontraron.

La “Urraca” dijo que la audiencia se realizó tras la denuncia que el cumbiambero interpuso contra su expareja por presunta violencia psicológica hacia él y su hija.

No obstante, el testimonio que Magaly presentó en su programa reflejó una versión diferente: la de una adolescente profundamente afectada por el distanciamiento emocional con su padre.

“ Nos comentó Melanie Martínez que su hija salió muy, muy mal de esta confrontación, se sintió muy mal y se ha ido a su casa a descansar ”, expresó Medina.

La conductora manifestó que el malestar de la hija mayor del cantante sería por la “ley del hielo” que, según sus propias palabras, le aplica el artista desde hace meses.

“ De lo que se ha quejado es de la ley del hielo que le hace su padre, que no le habla hace como tres o cuatro meses ”, señaló.

La presentadora resaltó que, según especialistas, este tipo de actitudes pueden considerarse una forma de maltrato psicológico.

“ La ley del hielo es uno de los castigos más crueles a los que se puede someter a un niño, a un adolescente o a un adulto ”, agregó Magaly.