Magaly Medina se pronunció sobre la reciente actitud de Nicola Porcella frente a un reportero de ‘América Hoy’. Según la conductora de TV, el el exchico reality mostró soberbia durante su encuentro con el hombre de prensa, pese a que actualmente goza de gran popularidad en el país azteca.

“Lo miró como si él estuviera en el olimpo de las estrellas y al reportero como minimizándolo. En aires de divo, ¿cómo es no? Rápidamente, la gente pierde la humildad”, comentó Medina en su programa. Además, recordó que Porcella no dejó el Perú en las mejores condiciones, sino en medio de polémicas.

Luego continuó con: “ Nicola Porcella no ha aprendido de las caídas que ha tenido acá y que no se le olvide que cuando se fue, no se fue en olor de multitud (...) el programa que estaba lo suspende“.

La conductora también sostuvo que Nicola se equivocó en la forma de expresar su molestia hacia ‘América Hoy’. “A él no le gusta que le critiquen. Y él, que sabe un poco de televisión, debió ser más empático con el reportero y si quería lanzar un comentario debió ser contra los que producen el programa” , afirmó.